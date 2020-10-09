Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области

www.mos.ru, М. Мишин www.mos.ru, М. Мишин

59-летний мужчина скончался от полиорганной недостаточности на фоне субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Он стал 43-м пациентом, скончавшимся от коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб 9 октября.

112 новых случаев заболевания зарегистрировали в регионе за сутки, в том числе у восьми детей. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 10 тыс. 383 человек, выздоровели 31, за весь период - 7 тыс. 849 человек.

25 пациентов находятся на ИВЛ. 1 тыс. 182 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 тыс. 151 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 43 пациента с коронавирусом. У всех были сопутствующие хронические заболевания.