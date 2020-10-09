Александр Моор пожелал губернатору Югры скорейшего выздоровления от COVID-19

фото: личный аккаунт Александра Моора в instagram фото: личный аккаунт Александра Моора в instagram

Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал скорейшего выздоровления главе Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой, заболевшей COVID-19.

"Наталья Владимировна, вы - сильный, закаленный Севером человек. Без сомненья, в борьбе с болезнью победа будет за вами. Желаю вам скорейшего выздоровления", - написал тюменский губернатор в своем Instagram.

Подписчики Александра Моора оставляют комментарии с пожеланиями выздоровления губернатору Югры.

Напомним, 8 октября Наталья Комарова сообщила, что тестирование по методу ПЦР подтвердило наличие коронавирусной инфекции. Глава Югры будет работать на удаленке.