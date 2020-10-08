В Тюменской области 24 пациента остаются на ИВЛ

www.mos.ru, М. Мишин www.mos.ru, М. Мишин

24 пациента в больницах Тюменской области подключены к ИВЛ, сообщает региональный оперштаб 8 октября.

Зарегистрировано 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии выявили 10 тыс. 271. Выздоровели 32 человека, за весь период - 7 тыс. 818.

В регионе 1 тыс. 169 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 151 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области умерли 42 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.