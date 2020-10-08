В Тюменской области число заболевших COVID–19 выросло на четверть

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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На 26% выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией в Тюменской области с 28 сентября по 4 октября. Всего зарегистрирован 10 тыс. 271 случай, сообщает региональный оперштаб.

Как отметила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова, чаще болеют граждане трудоспособного возраста, на втором месте - старше 65 лет. Количество детей, заболевших коронавирусом за минувшую неделю, уменьшилось на 17%.

Увеличилось и количество тестирований на COVID-19. Если в августе ежедневно проводили 3-4 тыс. тестов, сейчас – 7-8 тыс. Исследование можно сделать в 18 лабораториях, в том числе пяти частных. В ближайшее время к ним присоединятся еще одна государственная и одна частная лаборатории.

Юлия Распопова отметила, что по заболеваемости ОРВИ в регионе ситуация стабильная. Эпидпорог не превышен, вирусы гриппа не циркулируют. Общее количество заболевших ОРВИ за неделю снизилось на 16%.