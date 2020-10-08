109 человек заболели COVID-19 в Тюменской области
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109 новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 11 тыс. 493 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.
В 25,7% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксирован 191 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 54 человека.
В Москве зарегистрировали 3 тыс. 323 новых заражения, в Санкт-Петербурге - 461, в Московской области - 433.
В Свердловской области заболели 184 человека, в Югре - 175, на Ямале - 148, в Челябинской области - 94, в Курганской области - 60.
В России выявлено 1 млн 260 тыс. 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 22 тыс. 56 летальных исходов, выздоровели 1 млн 002 тыс. 329 человек.