109 человек заболели COVID-19 в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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109 новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 11 тыс. 493 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 25,7% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксирован 191 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 54 человека.

В Москве зарегистрировали 3 тыс. 323 новых заражения, в Санкт-Петербурге - 461, в Московской области - 433.

В Свердловской области заболели 184 человека, в Югре - 175, на Ямале - 148, в Челябинской области - 94, в Курганской области - 60.

В России выявлено 1 млн 260 тыс. 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 22 тыс. 56 летальных исходов, выздоровели 1 млн 002 тыс. 329 человек.