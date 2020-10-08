Ученые выяснили, что вызывает осложнения при COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Особая реакция клеток на вирус SARS-CoV-2 может быть причиной тяжелого течения коронавирусной инфекции, выяснили ученые.

Как сообщает РИА Новости, исследование проводила международная группа ученых. Она установила, что один из типов CD4+ Т-клеток предупреждает организм об инфекции и привлекает другие иммунные клетки к борьбе с инфекцией. Например, клетки TFH способствуют производству антител, а регуляторные Т-клетки подавляют излишнюю активность иммунной системы. Специалисты предположили, что наличие осложнений у пациентов связано с особой реакцией CD4+ Т-клеток на вирус.

Всего ученые изучили образцы 40 пациентов с COVID-19. Из них 22 человека были госпитализированы, у остальных отмечались только легкие симптомы. При глубоком исследовании РНК клеток выяснилось, что на ранних этапах болезни у пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, вырабатывается специфическая подгруппа Т-клеток, которая потенциально может вместо производства антител способствовать их уничтожению.

Полные результаты исследования опубликованы в журнале Cell.