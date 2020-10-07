105 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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105 новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 11 тыс. 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 27,2% пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 202 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6 тыс. 699 человек.

В Москве зарегистрировали 3 тыс. 229 новых заражений, в Санкт-Петербурге - 456, в Московской области - 395. В Свердловской области заболело 179 человек, в Югре - 169, на Ямале - 148, в Челябинской области - 92, в Курганской области - 54.

В России выявлено 1 млн 248 тыс. 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 21 тыс. 865 летальных исходов, выздоровели 995 тыс. 275 человек.