61-летний мужчина с COVID-19 умер в Тюменской области

www.mos.ru, М. Мишин www.mos.ru, М. Мишин

61-летний мужчина в Тюменской области умер от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне тотальной вирусной пневмонии и нескольких хронических заболеваний, сообщает региональный оперативный штаб 7 октября. Он стал 42-м пациентом, скончавшемся от коронавируса.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у пяти детей. Всего с начала пандемии насчитывается 10 тыс. 162. Оправились от ковида 31 житель. За весь период - 7 тыс. 786 человек.

К ИВЛ подключили 16 пациентов. 1 тыс. 169 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 78 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 42 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.