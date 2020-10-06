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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор проверил пищеблоки школ Тюменской области

Общество, 11:26 06 октября 2020

https://edu.gov.ru/ | Фото: https://edu.gov.ru/

Единичные нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технических регламентов Таможенного союза выявлены управлением Роспотребнадзора по Тюменской области во время совместных с прокуратурой проверок пищеблоков образовательных организаций региона.

Как сообщают в ведомстве, все эти недочеты устраняли в присутствии ревизоров. Проверки показали, что каждый сотрудник пищеблока имеет личную медицинскую книжку установленного образца с голографической маркой и штампом о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, результатами медицинского осмотра и информацией о профилактических прививках.

В производственных цехах тюменских образовательных учреждений установлено современное оборудование: параконвектоматы, мармиты, термотележки для раздачи и специализированные термоемкости и термощупы, они в полной мере обеспечены посудой и приборами. Также, помимо овощей и фруктов, в меню включены продукты, обогащенные витаминами группы B, C, D, А, E, PP и минералами, используются витаминизированные напитки и йодированная соль.

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# детское питание , коронавирус , образование , проверки , Роспотребнадзор , столовая , школьное питание

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