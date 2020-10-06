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Названы вопросы, волновавшие тюменцев во время пандемии

Экономика, 11:01 06 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Сколько составляет повышенное пособие по безработице и кто имеет на него право – самые частые вопросы от тюменцев на горячую линию областного центра занятости.

Всего с апреля по сентябрь 2020 года специалисты приняли более 70 тыс. звонков, рассказала директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич. Горячая линия работает до сих пор.

"Меры поддержки безработных, в том числе повышенное пособие и дополнительные выплаты на детей, прекратили действовать с 1 октября. Мы вернулись к привычным правилам трудового законодательства", - подчеркнула Надежда Мазуркевич.

Отвечая на вопросы тюменцев в прямом эфире, она уточнила, что выплата пособия приостанавливается, если безработный отказывается от двух предложенных вариантов. Также граждане обязаны сообщать о своем трудоустройстве в центр занятости, чтобы потом не пришлось возвращать излишне выплаченное пособие.

Еще один частый вопрос – об изменении реквизитов счета для выплат. Надежда Мазуркевич пояснила, что это можно сделать в личном кабинете на портале "Работа в России", но нужно заранее связаться с сотрудником центра занятости, чтобы он открыл доступ к изменению личных данных.

Евгения Шевцова

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# горячая линия , занятость населения , Надежда Мазуркевич

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