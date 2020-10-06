На границе с Казахстаном усилили контроль из-за коронавируса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Меры по профилактике коронавируса усилены на российско-казахстанской границе, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

С 6 октября 2020 года, чтобы попасть на территорию Казахстана, гражданам России нужно предоставить справку о прохождении теста на коронавирус методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 72 часа на момент пересечения государственной границы.

Такое постановление подписал главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.

Руководство пограничного управления рекомендует тюменцам заранее получать необходимые справки и планировать свои поездки.