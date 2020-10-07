Тюменская область реализует нацпроекты вопреки пандемии

оперативный штаб Тюменской области оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области сохраняют финансирование реализации нацпроектов в полном объеме, заявил губернатор Александр Моор в ходе рабочей поездки в Ишим 7 октября.

По его словам, текущая ситуация 2020 года в экономике в целом негативно отражается на формировании бюджета этого и следующего года.

"Но кризисные явления в экономике не впервые происходят, мы умеем к ним адаптироваться, с этим работать, расставляя приоритеты. Все нацпроекты в 2020 году реализуются в плановом режиме. Уменьшения финансирования ни по одному проекту не произошло, несмотря на сложную экономическую ситуацию", - сказал Моор.

Глава региона отметил, что принятые за последние 10 лет экономические решения, реализованные инвестиционные проекты сегодня позволяют региональным властям формировать бюджет, достигать поставленных целей и выполнять долгосрочные программы.

Татьяна Тихонова