Названы самые частые нарушения на тюменских предприятиях

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Предприятия торговли и сферы услуг в Тюмени проверили сотрудники регионального департамента потребительского рынка и туризма вместе со специалистами управления Роспотребнадзора 8 октября.

Как рассказала главный специалист отдела лицензирования департамента Светлана Белявская, рейды проводятся ежедневно и будут идти в таком режиме до снятия режима повышенной готовности в Тюменской области или до особого распоряжения. Самыми частыми нарушениями являются отсутствие антисептиков и пренебрежение масочным режимом. Местоположение заведения особой роли не играет - есть объекты практически на выезде из города, где все требования добросовестно соблюдают, а есть предприятия в центре Тюмени, где пренебрегают безопасностью посетителей и сотрудников.

8 октября комиссия побывала в спортивно-оздоровительном комплексе "Стиль жизни", по итогам визита составлен акт осмотра санитарно-эпидемиологического состояния. Также проверяющие зашли в магазин "Комиссионыч" по ул. Республики и здесь обнаружили ряд нарушений: отсутствие масочного запаса и специальных антисептиков для рук, в целом неудовлетворительное санитарное состояние помещения. Находящаяся за соседней дверью парикмахерская тоже не имела запаса антисептиков, масок и перчаток.

Все нарушения занесены в протоколы и в дальнейшем будут переданы в суд. Специалист отдела лицензирования напомнила, что требования Роспотребнадзора обязательны для исполнения всеми компаниями и учреждениями.

Дарья Казакова