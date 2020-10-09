Коронавирусную инфекцию подтвердили у 112 человек в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

112 человек с COVID-19 выявили в Тюменской области. Всего за последние сутки в России подтверждено 12 тыс. 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 27% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксирован 201 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 7 тыс. 92 человека.

В Москве 3 тыс. 701 заболевших, в Санкт-Петербурге - 469, в Московской области - 411. В Свердловской области - 191, в Югре - 175, на Ямале - 149, в Челябинской области - 92, в Курганской области - 61.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 272 тыс. 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 тыс. 257 летальных исходов, выздоровел 1 млн 9 тыс. 421 человек.