Ямальских медиков начинают прививать от коронавирусной инфекции

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

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Первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции стартовал в Ямало-Ненецком округе. 42 дозы отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" получат медики, сообщает правительство Ямала.

Первыми провакцинируют сотрудников медицинских учреждений Ноябрьска, выразивших добровольное согласие. Для этого все медработники должны пройти тестирование на антитела к коронавирусу и получить соответствующее заключение от терапевта.

Как пояснил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, после прививки за медработниками будут наблюдать. Данные о состоянии здоровья будут фиксировать в специальной программе. Это позволит специалистам дистанционно отслеживать изменения в организме вакцинированных и своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь.

После отработки организационных вопросов и с началом массового производства вакцины иммунизация начнется и среди других жителей региона. Особое внимание будет уделено группам риска.