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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пик пандемии COVID-19 прогнозируется в ноябре

Общество, 20:53 09 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пик эпидемии новой коронавирусной инфекции может быть с 8 или 12 ноября. "Сбер" опубликовал прогноз по заболеваемости коронавирусом в Москве и России. Расчеты сделаны на базе эпидемиологического симулятора с помощью математической модели SEIR, пишет РИА Новости.

Эксперты допустили четыре сценария развития ситуации. Так, если граждане будут соблюдать меры безопасности, пик наступит 8 ноября с 16 тыс. 864 новыми случаями заражения. Если россияне будут редко нарушать меры профилактики, то пик также придется на 8 ноября, однако суточный прирост инфицированных возрастет до 17 тыс. 645 человек.

При частом нарушении мер пик наступит 12 ноября с 23 тыс. 325 случаями. Если жители будут вести себя как обычно, страна пройдет пик пандемии 8 ноября, когда за сутки заразится 23 тыс. 325 человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции пока никак не прокомментировали прогноз компании.

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# коронавирус , прогноз , Сбербанк

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