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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

116 человек заболели COVID-19 в Тюменской области

Общество, 12:54 10 октября 2020

www.mos.ru, М. Мишин | Фото: www.mos.ru, М. Мишин

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116 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

В Москве зарегистрировали 4 тыс. 105 новых заражений, в Санкт-Петербурге - 501, в Московской области - 416.

В Свердловской области заболели 198 человека, в Югре - 189, на Ямале - 151, в Челябинской области - 93, в Курганской области - 64.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 285 тыс. 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 тыс. 454 летальных исхода, выздоровели 1 млн 016 тыс. 202 человека.

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# коронавирус

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