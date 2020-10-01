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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Двое пациентов с коронавирусом скончались в Тюменской области

Общество, 14:49 10 октября 2020

www.mos.ru, М. Мишин | Фото: www.mos.ru, М. Мишин

Несмотря на усилия врачей, в Тюменской области скончались двое мужчин 61 года и 65 лет, сообщает региональный оперативный штаб.

Первый - от острой респираторной недостаточности на фоне субтотальной двухсторонней вирусной пневмонии. Второй - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Тюменской области скончалось 45 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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