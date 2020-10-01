В Тюменской области 118 человек заболели COVID-19

| Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин | Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин

118 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего за последние сутки в России выявлено 13 тыс. 634 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 4 тыс. 240 человек.

В Москве зарегистрировали 4 тыс. 501 новых заражений, в Санкт-Петербурге - 528, в Московской области - 419.

В Свердловской области заболели 209 человек, в Югре - 199, на Ямале - 152, в Челябинской области - 96, в Курганской области - 66.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 298 тыс. 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 млн 20 тыс. 422 человека.