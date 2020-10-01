В Тюмени участника заезда на красный сигнал светофора наказали благодаря видеозаписи

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

34-летнего водителя автомобиля Mercedes, грубо нарушившего ПДД в центре Тюмени, оштрафовали на 5 тыс. рублей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Около полуночи 2 октября водитель на перекрестке улиц Республики и Орджоникидзе проехал его на красный сигнал светофора. Запись нарушения с видеорегистратора была опубликована в социальных сетях.

“Полицейским водитель сообщил, что это случайность, возможно, на эмоциях или отвлекся. На кадрах видно, что два автомобиля стартуют через перекресток на красный сигнал. Водителя второго автомобиля разыскивают”, — рассказали в ГИБДД по Тюменской области.

Как подчеркнули в Госавтоинспекции, у водителя Mercedes это повторное нарушение, связанное с проездом перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Ранее мужчина привлекался к ответственности за подобное нарушение в мае.