Александр Петрушин рассказал об особой роли Тюмени в годы Великой Отечественной войны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мнением по поводу идеи присвоения Тюмени звания "Город трудовой доблести" поделился историк-краевед, писатель, кандидат исторических наук Александр Петрушин.

Он напомнил о том, что по переписи населения 2010 года в РФ насчитывалось 1 тыс. 98 городов. Первыми звание городов-героев еще в советское время получили Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Севастополь, Одесса, Москва, Киев, Новороссийск, Керчь, Смоленск, Мурманск, Минск, Тула и Брест как крепость-герой. После 1991 года практика присвоения подобных званий прекратилась.

9 мая 2006 года был принят закон о почетном звании "Город воинской славы", через год его получили Орел, Курск и Белгород. Сейчас таких городов больше 45. 1 марта 2020 года вышел еще один закон, о почетном звании "Город трудовой доблести", и 20 российских городов уже получили это звание.

"Посчитаем все вместе и получим достаточно большую сумму. А остальные города? Они что, в годы Великой Отечественной войны не проявили трудовую доблесть? По этой же переписи у нас сотни тысяч сел и деревень, а они не работали для Победы, не голодали сами, отдавая все фронту? Я выступаю за консолидацию общества, а не за разделение его по разным признакам", - подчеркнул Александр Петрушин.

По его мнению, имеющегося количества громких званий достаточно, и усилия нужно направить на изучение истории без излишнего пафоса. В Тюмени, считает эксперт, большое количество памятников, в том числе трудовому участию города, есть два вечных огня - уникальная ситуация, чего больше нет нигде в стране.

"Заслуги Тюмени уже были достаточно хорошо оценены. В 1986 году город получил Орден Октябрьской Революции, в указе было сказано: "за трудовые заслуги, в том числе во время Великой Отечественной войны". Тюменская область за то же самое награждена Орденом Ленина. Казалось бы, этого достаточно", - отметил историк.

К Иосифу Сталину можно относиться по-разному, но он достаточно объективно оценил боевое участие на фронте и трудовую доблесть, рассказал Александр Петрушин. В 1945 году 14 млн военнослужащих были отмечены медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", была учреждена специальная медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"Эту медаль получили 16 миллионов 100 тысяч человек. Достаточно хорошо оценено? Достаточно. Самое высокое звание за труд - Герой социалистического труда, в годы войны было всего 214 таких награждений. А Героев Советского союза за тот же период - почти 12 тысяч бойцов и командиров", - пояснил историк.

Звание Героя соцтруда получили наркомы: Вячеслав Молотов, Георгий Маленков, Анастас Микоян, Лазарь Каганович, Лаврентий Берия. Один указ был составлен сразу на 124 человек - на железнодорожников за перевозки во время войны. Медиков наградили всего троих, среди них был академик Борис Збарский, в секретном указе говорилось: "за сохранение тела Владимира Ильича Ленина в условиях военного времени". Именно в Тюмени все годы войны и хранилось тело вождя пролетариата.

"Поэтому, если говорить об историческом наследии Тюмени, то надо говорить об особом значении и особой роли города в сороковые годы, потому что всю войну наш маленький районный центр с населением менее 100 тысяч человек сохранял, и, главное, сохранил главную партийно-государственную святыню - тело Ленина. Эта по тем временам святыня в идеологическом и в духовном плане была сильнее танков, пушек, пулеметов, реактивных установок и торпедных катеров", - подытожил Александр Петрушин.

Дарья Казакова