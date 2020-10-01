Правило шести футов: какими будут офисы после пандемии

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Стеклянные башни с шумными офисами после глобальной эпидемии могут потерять актуальность. Архитекторы и инженеры из разных стран мира предлагают свои идеи по созданию комфортных и безопасных рабочих пространств. Пресс-служба Главгосэкспертизы России рассказывает о некоторых из них.

Архитекторы Powerhouse Company представили для родного города Роттердама проект автономного плавучего офиса. Источником электричества в нем станут солнечные батареи, размещенные на кровле, а обогрев и охлаждение обеспечит теплообменник, использующий морскую воду. Дом-на-воде будет использовать Глобальная комиссия по адаптации (Global Commission on Adaptation, GCA) в качестве своей штаб-квартиры. Организация занимается разработкой решений, призванных подготовить города и страны к последствиям изменения климата. Основным строительным материалом для трехэтажной штаб-квартиры GCA станет древесина: во-первых, использование дерева уменьшит углеродную нагрузку на окружающую среду, во-вторых, такую конструкцию в перспективе можно легко разобрать и использовать повторно. Кровлю постройки планируют частично озеленить: это поможет сохранить в помещениях прохладу в жаркие месяцы.

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Представители студии Dutch Invertuals утверждают, что работникам вовсе необязательно находиться в одном помещении. Компания разработала и представила коллекцию компактных офисов для голландского оператора парков отдыха Droomparken. Четыре таких офиса были установлены в двух парках в Нидерландах. Индивидуальные рабочие пространства получили название Tiny Offices (крошечные офисы). Они изготовлены из гофрированного алюминия и дерева. Офис площадью 6 кв.м оборудован деревянной дверью и большим окном. Снаружи офисы одинаковые, а внутри – разные. Рабочая зона включает в себя стол и мягкий уголок для отдыха. По словам дизайнеров, эти пространства созданы для того, чтобы "свободно мечтать, работать и творить". Руководитель парков Droomparken заказал проект дизайна офисов еще в 2018 году. Но с наступлением пандемии проект стал более актуальным. Теперь количество таких офисов планируют увеличить.

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Некоторым компаниям придется перестраивать свои рабочие пространства, чтобы обеспечить сотрудникам должный уровень безопасности. В офисах обустроят более широкие коридоры, установят больше перегородок между отделами, возможно, переделают ньюсрумы в персональные кабинеты. "Офис шести футов", концепцию которого во время пандемии представила международная компания Cushman & Wakefield, предполагает создание такого офиса, где обеспечена дистанция между сотрудниками чуть меньше чем в 2 метра (6 футов).

"Правило шести футов" включает в себя шесть ключевых принципов. Первое правило – это использование дезинфицирующих средств, второе – создание непересекающихся потоков: перемещение по офису возможно в одном направлении вдоль указателей – знаков и напольных стрелок. Согласно третьему правилу рабочие места должны располагаться на расстоянии 2 м, а на пол нужно нанести разметку для обозначения личных границ безопасности каждого сотрудника. Четвертое – передвижение по офису строго по часовой стрелке. Пятое – пользование переговорными комнатами по специальной инструкции, минимизирующей контакты с другими людьми. И наконец, согласно последнему, шестому правилу, свои ноутбуки сотрудникам необходимо ежедневно забирать домой. Кроме того, следует использовать персональные одноразовые бумажные покрытия для поверхностей рабочих станций.