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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Губернатор напомнил руководителям предприятий об ответственности за нарушение санитарного режима

Губернатор, 16:27 13 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Предприятия, где выявлены серьезные нарушения правил санитарной безопасности и подвергается риску жизнь и здоровье людей, ждут судебные разбирательства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что Роспотребнадзор и департамент потребительского рынка проверили более 200 объектов.

"В течение двух недель Роспотребнадзор и департамент потребительского рынка проверяли торговые центры, кафе, магазины на соблюдение мер санитарной безопасности. Рейды прошли на более 200 предприятиях, больше чем у половины выявили нарушения. Среди них есть грубые, создающие угрозу жизни и здоровью людей. В таких случаях в суд направляются документы для принятие решения о приостановлении деятельности. Очень жаль, что есть такие случаи безответственности", - сказал глава региона.

Он добавил, что испытывает большое уважение к тем руководителям, которые соблюдают все меры санитарной безопасности на своих предприятиях.

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# Александр Моор , коронавирус

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