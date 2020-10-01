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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области не планируют вводить дополнительные ограничения для бизнеса

Губернатор, 16:37 13 октября 2020

Введение дополнительных ограничений для бизнеса в Тюменской области не планируется. Предприятиям необходимо строго соблюдать все требования Роспотребнадзора. Об этом во время прямого эфира заявил губернатор Александр Моор.

"Мы не планируем вводить ограничительные меры для бизнеса. Экономика должна работать, рабочие места должны сохраняться. Несмотря на всю сложность ситуации, в которой мы находимся, я твердо уверен, что общими усилиями мы справимся с пандемией", - сказал он.

Напомним, на заседании оперативного штаба 12 октября было принято решение продлить действие режима повышенной готовности еще на месяц. В общественных местах и транспорте продолжает действовать обязательный масочный режим. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему рекомендуется не покидать свои дома без серьезной необходимости.

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# Александр Моор , коронавирус

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