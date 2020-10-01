Пятеро молодых офицеров пополнили ряды тюменских пожарных

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Ряды тюменских пожарных пополнили молодые офицеры. Пятеро выпускников прошли аттестацию на руководителей тушения пожаров, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Два месяца под руководством опытных наставников молодые специалисты готовились к ответственному экзамену. Стажируясь в пожарно-спасательных частях, лейтенанты изучали свои обязанности и особенности службы, отрабатывали физические нормативы, закрепляли теоретические знания на практике.

Сдача экзамена проходила в несколько этапов. Молодые сотрудники прошли письменное тестирование, сдавали нормативы по пожарно-строевой подготовке: надевание боевой одежды и снаряжения, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями. Заключительным этапом стало собеседование и подведение итогов.

Со всеми заданиями выпускники справились успешно. Теперь во главе своих дежурных караулов они могут выезжать на тушение пожаров и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.