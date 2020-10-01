Предприниматель из Тюмени прошла стажировку в детском центре "Кубик"

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Стажировку в детском центре "Кубик" прошла начинающий предприниматель из Тюмени Анна Культикова, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Выпускница Школы социального предпринимательства начала заниматься репетиторской деятельностью четыре года назад. Первыми клиентами стали дети знакомых, переведенные на семейную форму обучения. После чего у девушки появилась мысль об открытии собственного центра, где можно было готовить детей к школе, заниматься с ними скорочтением, ментальной арифметикой.

В 2018 году Анна Культикова зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и нашла помещение для занятий. А в 2019 прошла обучение в Школе социального предпринимательства Инвестиционного агентства Тюменской области и была направлена Центром инноваций социальной сферы на стажировку в детский развивающий центр "Кубик".

"После Школы социального предпринимательства пришло понимание, что нужно повариться во внутренней кухне детского центра, понять, как он работает изнутри: как ведется учебная и отчетная документация, какие требования предъявляются к организации кружков и секций, работе профильных кабинетов. Всегда были, есть и будут вопросы и страхи. Стажировки помогают приблизиться к результату за счет чужих проб и ошибок", - рассказал Анна Культикова.

Образовательный проект разработан Центром инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области по программе Фонда "Наше будущее" и действует в области с 2017 года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".