Вера и Наталья из Анисимовки назвали плюсы сельской жизни

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Сельская жизнь тихая, размеренная и оттого счастливая, считает фермер из с. Анисимовка Ялуторовского района Вера Пономарева.

Международный день сельских женщин – 15 октября – она встречает в своем хозяйстве. А оно немаленькое: 40 коров, лошади, огород. Вера Пономарева - фермер опытный, в 1976 году окончила Тюменский сельхозинститут, много лет проработала зоотехником. Муж тоже посвятил жизнь сельскому хозяйству, был агрономом, заведовал производством.

Когда с домашним хозяйством самим стало справляться тяжело, подключили дочь и зятя. Основная работа на семейной ферме теперь на них, но молодые не жалуются: сельский труд им ближе, чем жизнь в городе.

"Я 10 лет была предпринимателем, ходила в платье и на каблуках, но не жалею, что сменила их на общение с животными. Наверное, любовь к сельскому хозяйству где-то в генах. Здесь я и доярка, и свинарка, и скотник. Да, тяжело, особенно вставать в пять часов утра, но это мое. Нравится ни от кого не зависеть, самой планировать день", - поделилась Наталья Нурмухаметова.

Старается передать любовь к животным молодая фермерша и детям. По ее словам, младшему 3,5 года, но он уже помогает пасти телят, знает всех питомцев. Деловито напоминает, что нужно подоить коров – растет смена.

"Плюсы сельской жизни – свежий воздух, продукты свои, дети всегда под присмотром растут. В городе мне некомфортно", - считает Наталья Нурмухаметова.

Мама поддерживает: "Я в Анисимовке 20 лет живу, родилась в Хохлово. Здесь хорошо. Можно на рыбалку, можно в лес по грибы – простор. В город не хочу, даже попробовать. Младшая дочь Екатерина агитирует, но я не поддаюсь", - смеется Вера Пономарева.

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Отметим, что в Тюменской области создана система поддержки предприимчивых селян, улучшается качество жизни на селе, работают социальные программы. В их числе жилищные, поддержка многодетных, профильная помощь сельским учителям, врачам, аграриям. Но не ради них живут и трудятся жители тюменской глубинки, а потому что здесь их дом с тихой, размеренной и потому счастливой жизнью.

Евгения Шевцова