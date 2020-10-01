ВТБ и "Метр квадратный" запускают VR-ипотеку в Тюмени

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

Инновационный сервис выбора квартиры в Тюмени – VR-ипотека - представляют ВТБ и экосистема недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ). Благодаря технологиям виртуальной реальности (virtual reality) жители региона смогут выбрать объект недвижимости в различных городах России и приобрести его с помощью ипотечного кредита.

VR-технологии дают возможность покупателю "пройтись" по будущей квартире, оценить вид из окна, посмотреть территорию жилого комплекса, а также понять планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант (сотрудник "Метр квадратный"), который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия по ипотеке.

После выбора объекта недвижимости сделку можно провести в Тюмени, не выезжая для оформления документов в другой город.

"Мы развиваем цифровые технологии, чтобы клиентам ВТБ было проще и удобнее решать свои задачи. Рады представить новый сервис, не имеющий аналогов в нашем регионе. VR-ипотека будет полезна тюменцам, планирующим приобрести недвижимость в других регионах, например, в столице, Санкт-Петербурге или на юге страны", — прокомментировал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

"Сервис VR-ипотеки становится незаменимым в случаях, когда клиенты находят перспективную работу в другом городе, решают поменять климатический пояс или у них возникает любая другая причина для переезда. Очки виртуальной реальности значительно экономят время на перелете или оценке объекта недвижимости непосредственно в месте расположения. Совместно с ВТБ мы запустили сервис только летом 2019 года, но с тех пор уже более тысячи клиентов воспользовались дистанционным выбором жилья, при этом средний чек их покупки составил семь миллионов рублей", — отметил генеральный директор экосистемы недвижимости "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.

Выбрать и купить квартиру в другом регионе теперь можно, не покидая родного города. В настоящее время VR-ипотека в пилотном режиме запущена в 13 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Тюмени, Сургуте, Волгограде, Мурманске, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске. Благодаря VR-очкам клиенты могут выбрать и приобрести понравившуюся недвижимость у аккредитованных застройщиков ВТБ в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи (с видом на море) и других городах Краснодарского края. В рамках пилотного проекта представлены порядка 100 аккредитованных объектов банка.

В Тюмени воспользоваться новой технологией можно в офисе ВТБ по адресу: ул. Ленина, 38 в рамках режима работы отделения. VR-cеансы доступны с 11 часов по предварительной записи.