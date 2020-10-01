Тюменский "Рубин" в Ангарске победил в овертайме

| Фото: группа ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: группа ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменский "Рубин" начал пятиматчевую выездную серию в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Команда Михаила Звягина сыграла в Ангарске с "Ермаком" со счетом 2:3, сообщает пресс-служба сибирской дружины.

Хозяева открыли счет на пятой минуте. Тюменцы провели атаку, по ходу которой два форварда гостей столкнулись и не успели вернуться в оборону. Дважды подряд удалился капитан "Ермака" Максим Юшков, но большинство "Рубина" не сработало. Тюменцы за стартовый период нанесли 11 бросков в створ против шести у соперника.

Во второй двадцатиминутке гости перевернули ход матча стараниями оформившего дубль Егора Попова. На 25-й минуте он четко сработал на добивании после мощного броска Кирилла Мелякова. Начал голевую атаку Алексей Митрофанов.

На 28-й минуте тюменцы поджали соперника в его зоне и разыграли красивую комбинацию. Дмитрий Лютов нашёл пасом Дениса Давыдова, который выдал передачу Попову. Бросок Егора в касание - и 2:1.

Во второй части периода случилась серия удалений у обеих команд, но голов больше не было. "Рубин" и в этом отрезке вдвое перебросал хозяев (18-9). На 57-й минуте "Ермак" все же нашёл шанс перевести встречу в овертайм. Забросил Матвей Заседа, а судьи смотрели видеоповтор на предмет игры ногой, но гол засчитали.

В овертайме хозяева остались в меньшинстве за атаку вратаря. В формате "4 на 3" тюменцы и решили исход матча. Денис Давыдов расстрелял ворота после идеальной передачи Митрофанова.