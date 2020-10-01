Передвижная лаборатория исследовала дороги Уватского района

| Фото: пресс-служба администрации Уватского района | Фото: пресс-служба администрации Уватского района

Диагностику 240 км автомобильных дорог провели в Уватском районе. В настоящее время эксперты готовят заключение, сообщает пресс-служба администрации района.

Передвижная дорожная лаборатория обследовала 136 км дорог с асфальтобетонным покрытием и 104 км дорог с щебеночным покрытием. Исследовали такие характеристики, как продольная и поперечная ровность, коэффициент сцепления, глубина колеи, наличие дефектов проезжей части.

Такая диагностика в Уватском районе проводится впервые. В первую очередь ее данные внесут в единую областную электронную базу дорог. Это необходимо для того, чтобы получить достоверную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии дорожного полотна и в дальнейшем контролировать качество ремонтных и строительных работ. Следующую диагностику проведут через год. Кроме того, результаты исследования используют при формировании плана ремонта муниципальных дорог на 2021 год.