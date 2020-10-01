Тюменцев предупреждают о сильном ветре и снеге

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильный ветер, осадки и мокрый снег придут на юг Тюменской области 17 октября, сообщает региональный Гидрометцентр.

Во второй половине дня местами ожидается ветер с порывами до 25-27 м/с, дождьи и мокрый снег. Непогода продлится до конца суток и сохранится в ночные часы 18 октября.

В связи с непогодой возможны происшествия на линиях связи и электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений.