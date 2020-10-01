Половина родителей тюменских первоклассников получат бесплатный доступ к Kaspersky Safe Kids

| Фото: из группы Лаборатории Касперского во ВКонтакте | Фото: из группы Лаборатории Касперского во ВКонтакте

Родители почти 13 тысяч первоклассников в регионе получат бесплатный годовой доступ к программе Kaspersky Safe Kids, которая поможет обезопасить детей в Интернете. Проект стал возможным благодаря поддержке правительства Тюменской области.

Как стало известно во время круглого стола на тему "Обеспечение безопасности детей в киберпространстве", который организовал тюменский "РИО-Центр", несколько месяцев тестовая группа, куда входили мамы и папы школьников, пользовались этим приложением, делились впечатлениями и предложениями с представителями областных департаментов информатизации и образования. По решению губернатора Тюменской области Александра Моора, субъект присоединился к проекту, но с ограниченным количеством участников: коды активации годовой лицензии получат практически половина родителей первоклассников. Скачать их можно будет в привычном многим сервисе "Электронная школа". Выдача ключей начнется с 1 ноября.

По мнению представителей "РИО-Центра", это также даст региону мощную систему мониторинга поведения детей, позволит быстро увидеть и среагировать на изменения. Например, обладая информацией о том, что среди учеников конкретной школы есть повышенный спрос на группы в соцсетях с депрессивным и суицидальным контентом, взрослые смогут среагировать и остановить развитие неблагоприятной ситуации.

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич напомнила, что подростки около 80% свободного времени проводят в интернете, и в этом возрасте уже сложно скорректировать их поведенческие привычки. Поэтому учить детей правилам цифровой гигиены с совсем юного возраста - очень актуальная тема, однако нужно делать это правильно, чтобы действия взрослых не воспринимались как ущемление прав ребенка, а были проявлением заботы о безопасности несовершеннолетних.

Руководитель направления по защите детей в интернете Лаборатории Касперского Андрей Сиденко пояснил, в чем преимущество сервиса Kaspersky Safe Kids. Программа позиционируется как помощник для родителей, который будет держать в курсе того, что делает ребенок, вести и организовывать таким образом пространство и общение ребят, чтобы оно было безопасным. Важность такого сервиса трудно переоценить: согласно всероссийскому опросу, 60% родителей утверждают, что напрямую сталкивались с киберугрозами в отношении детей.

Напомним, что 40% ребят в младшей школе уже имеют страницы в соцсетях и больше всего любят Tik-Tok, Youtube, а Facebook используют для авторизации в играх и приложениях. Половина родителей сами проверяют историю браузера детей, каждый третий вручную отключает устройство, когда ребенку пора отвлечься от экрана. Это вызывает много стресса и конфликтов. В такой ситуации установка программы родительского контроля может стать компромиссом. Она подходит для всех платформ, как для ПК, так и для мобильных устройств. Kaspersky Safe Kids может контролировать доступ в Интернет, автоматически блокировать нежелательный контент как по виду категорий, так и по черному списку. Также сервис обеспечивает безопасный поиск на Youtube, блокируя результаты запросов, которые не подходят по возрасту, контролирует использование приложений, время, проведенное за смартфоном или компьютером. Есть функция установки расписания, когда ребенок может проверять то или иное приложение, контроль геопозиции. Установка безопасного периметра, например, в школе, позволит родителям получать уведомления каждый раз, когда ребенок выходит за территорию учебного заверения.

Программа мониторит соцсети, подозрительные контакты и письма, однако не позволяет читать переписку, а просто фиксирует факт наличия сообщения от того или иного пользователя. Push-уведомления в телефоны мам и пап, помимо геолокации, можно установить и на уровень заряда батареи в устройстве ребенка.

Помимо вышеназванных функций, в Kaspersky Safe Kids есть советы от психологов и ответы на часто задаваемые вопросы по поводу воспитания в ребенке информационной гигиены. Андрей Сиденко подчеркнул, что программа Лаборатории Касперского регулярно получает наивысшие оценки от независимых экспертов и в тестах зарубежных компаний, также, по последним данным Роскачества, программа заняла 1 место среди 15 протестированных приложений родительского контроля.

Дарья Казакова