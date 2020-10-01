Юные тюменцы реже играют в компьютерные игры, но больше проводят времени в мессенджерах и соцсетях

| Фото: Лаборатория Касперского во ВКонтакте | Фото: Лаборатория Касперского во ВКонтакте

Результатами всероссийского исследования уровня знаний детей о доступности информации в Сети и об их зависимости от гаджетов поделился руководитель направления по защите детей в интернете Лаборатории Касперского Андрей Сиденко. Он рассказал об этом во время круглого стола на тему "Обеспечение безопасности детей в киберпространстве", который организовал тюменский "РИО-Центр".

Эксперт отметил, что практически у 86% детей в начальной школе уже есть смартфон, и с возрастом процент возрастает. Почти половина родителей дают смартфон дошкольнику в поездках или чтобы он какое-то время вел себя тихо, 90% используют гаджет для развития и обучения ребенка. Все это отражается на дальнейших отношениях детей с техникой: 82% не могут обойтись без гаджета, 74% - конкретно без смартфона. Результаты опроса в 2020 году выявили новую тенденцию: 17% детей, по их собственным словам, не могут обойтись без "умных" часов. Это показывает не просто зависимость - ребенок выполняет привычные ему каждодневные действия при помощи техники и выхода в интернет.

Представитель Лаборатории Касперского подчеркнул, что старшеклассники практически все время проводят в Сети, и, как правило, они скрывают от родителей сайты, на которые заходят, фильмы и сериалы, которые смотрят, а также затраченное на интернет суммарное время. У трети родителей на почве виртуального времяпрепровождения возникали конфликты с детьми, и самый высокий показатель - в возрасте от 11 до 14 лет.

"Мы спросили детей, что они делают в интернете. Большая часть пунктов, - смотрят видео, играют в игры, общаются с друзьями, - носит развлекательный характер, только на пятом месте разместилась подготовка к занятиям. В сравнении со средними показателями по России, дети в Тюменской области в компьютерные игры играют значительно меньше, но в категории ресурсов интернет-коммуникации, в мессенджерах и соцсетях они проводят значительно больше времени. Также они уделяют внимание новостным ресурсам, электронной коммерции и сайтам, связанным с религией", - заметил Андрей Сиденко.

Отношение родителей к этому разное: 33% не ограничивают время ребенка в Сети, и чем старше становятся дети, тем меньше со стороны мам и пап контроля. Часто родители признают, что хотели бы лучше контролировать ребенка, но у них на это недостаточно времени. Что касается соцсетей - 40% ребят в младшей школе уже имеют страницы в соцсетях и больше всего любят Tik-Tok, Youtube, а Facebook используют для авторизации в играх и приложениях. Уже никто не пользуется аккаунтами родителей для просмотра какой-либо информации.

Почти половина опрошенных по России детей признались, что знакомились с людьми в интернете, больше трети затем встречались с ними в реальной жизни, а 75% получают приглашения дружить от незнакомцев, причем 28% - от незнакомых взрослых. Половина детей указывают на страницах реальный возраст, дату рождения, треть размещают номер школы, фотографии, где видно обстановку в квартире, указывают геолокацию и имена родственников. Ребята стали чаще указывать в открытом доступе номер сотового телефона, причем 36% из них, отметили, что не пользуются настройками приватности - их страницы могут смотреть кто угодно, даже не имея регистрации в той или иной соцсети.

По данным Лаборатории Касперского, 44% родителей редко заходят на страницы детей, а 13% вообще не делают этого. 14% мам и пап отметили, что к их детям подросткам 11-14 лет в текущем году хотя бы раз через соцсети пытались втереться в доверие взрослые незнакомцы.

"Дети могут столкнуться с таким же угрозами, как и взрослые: и с кражей аккаунта, и со странными письмами, и с потерей данных, и с мошенническими сайтами. По нашей информации, 19 процентов родителей не обсуждали с ребенком правила безопасности в Сети, но считают, что это нужно сделать. 20 процентов ответили так же по поводу этики в интернете. Попытка полностью запретить ребенку доступ, забрать компьютер и телефон - не выход. Важно не запрещать, а обучать детей цифровой грамотности", - уверен Андрей Сиденко.

Дарья Казакова