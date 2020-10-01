Тюменский детский омбудсмен считает необходимым ввести уроки кибербезопасности в школьную программу

| Фото: Лаборатория Касперского ВКонтакте | Фото: Лаборатория Касперского ВКонтакте

Сделать уроки по кибербезопасности обязательными в школьной программе предложил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

По его мнению, важно перевести вопрос по защите детей от нежелательной информации и киберугроз из плоскости общественного обсуждения на уровень профессионального просвещения в рамках учебного заведения. Это может быть как отдельный предмет, так и специализированные уроки информатики.

Детский омбудсмен подчеркнул: кибербезопасность в современных условиях это настолько важная составляющая жизни, что нельзя оставлять это на таком уровне, когда за нее отвечают все, а значит никто конкретно.

"Хотелось бы более профессионально применять подход в образовании детей в отношении информационной безопасности. Уроки, такие, как например проводит Лаборатория Касперского, на постоянной основе и в привязке к правовому полю были бы очень полезными. Им с этими знаниями дальше жить и применять их", - считает Андрей Степанов.

Помимо школ, обучение кибербезопасности было бы не лишним и для вузов и ссузов, отметил он. Уполномоченный напомнил, что информационные угрозы не ограничены интернетом, но так как он малоконтролируемый, более глобален, закрыт и в нем, особенно в период пандемии, буквально живут и работают и дети, и взрослые, необходимо рассказывать о правовых нормах и правилах безопасного использования Сети.

"Как бы непопулярно это ни звучало, но контролировать интернет необходимо. Цензура - нехорошее слово, но важен родительский контроль за тем, что делает ребенок в веб-пространстве", - сообщил детский омбудсмен.

Напомним, по данным Лаборатории Касперского, практически у 86% детей в начальной школе уже есть смартфон, и с возрастом процент возрастает. Почти половина опрошенных по России детей признались, что знакомились с людьми в интернете, больше трети затем встречались с ними в реальной жизни, а 75% получают приглашения дружить от незнакомцев, причем 28% - от незнакомых взрослых. При этом 44% родителей редко заходят на страницы детей, а 13% вообще не делают этого. 14% мам и пап отметили, что к их детям подросткам 11-14 лет в текущем году хотя бы раз через соцсети пытались втереться в доверие взрослые незнакомцы.

Дарья Казакова