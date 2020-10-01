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Переработку низкосортной древесины запустили в Тюменском районе

Экономика, 11:41 22 октября 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Производство по комплексной переработке низкосортной древесины и отходов запущено в д. Пышминка Тюменского района. Это первый этап инвестпроекта предприятия ООО "Маяк", производящего древесный уголь, гранулы и брикеты, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

На предприятии работают более 15 человек и руководство компании стремится создать комфортные условия для сотрудников. Рядом с территорией производства оборудован вагон город для проживания и отдыха, баня, сотрудники обеспечены бесплатным питанием.

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

К реализации второго этапа проекта "Маяк" планирует приступить в 2021 году. Проектом предусмотрено строительство современного производства по комплексной переработке древесины.

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# деревообработка , инвестиционное агентство , переработка

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