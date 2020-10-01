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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам рассказали, когда проще дозвониться в поликлинику

Общество, 10:57 22 октября 2020

www.tobmed.ru

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Период с 7 часов 30 минут до 11 часов в понедельник – самое напряженное время в работе операторов поликлиник. Количество звонков возрастает в 4-5 раз.

Если звонить в неотложку после обеда, дозвониться будет проще, заверила главврач тюменской городской поликлиники № 5 Виктория Беленькая. Она уточнила, что бригады неотложной помощи работают 24 часа в сутки, включая выходные.

"Мы следим за ситуацией и увеличиваем количество операторов в напряженные часы. Даже если человек получает 17 позицию в очереди, это не значит, что он обязательно будет долго ждать. Первый освободившийся оператор может ответить уже через несколько минут, не нужно паниковать", - пояснила Виктория Беленькая.

Усложняет работу пятой поликлиники и обширная территория обслуживания. Она включает не только город (районы "Преображенский", "Плеханово", "Ямальский", "Апрель"), но и Тараскуль, Патрушево – всего около 145 тыс. человек. Только на дорогу до пациента уходит много времени, бригады неотложной помощи полностью загружены.

Однако это не значит, что пациенты останутся без помощи, подчеркнула главврач поликлиники. Если у человека температура ниже 38 градусов и он удовлетворительно себя чувствует, может обратиться на фильтр поликлиники – их количество тоже увеличили в филиалах. Также до приезда неотложки можно начать принимать жаропонижающие и противовирусные средства.

Евгения Шевцова

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# Виктория Беленькая , неотложная помощь

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