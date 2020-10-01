У каждого в кармане должен быть антисептик, напоминают медики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждый должен понимать, что соблюдение противоэпидемических мероприятий - это очень важно и для самого человека, и для окружающих. Об этом напомнил доцент кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии и клинической фармакологии Тюменского государственного медицинского университета, врач-пульмонолог Александр Пушников.

Он подчеркнул, что есть простые правила, как оградить себя от коронавируса: заходить в магазины, транспорт и в общественные места в масках и перчатках, а выходя из них, обрабатывать руки антисептиком. В существующих условиях антисептик должен быть в кармане у каждого, сказал врач.

Дарья Казакова