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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В поликлиниках Тюмени увеличивают количество фильтров для пациентов с ОРВИ

Общество, 11:08 22 октября 2020

www.tobmed.ru

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Три кабинета-фильтра для пациентов с признаками ОРВИ работают в филиале тюменской поликлиники № 5 на Московском тракте. До двух увеличили количество таких кабинетов в филиале на Червишевском тракте, по одному работает на ул. Чаплина и Волгоградской.

Об этом рассказала главврач городской поликлиники № 5 Виктория Беленькая. Обращаться в них врач советует тем, у кого температура ниже 38 градусов и нет тяжелых признаков: одышки, учащенного сердцебиения, удушающего кашля. В противном случае нужно остаться дома и вызвать врача.

Чтобы дозвониться в неотложку было проще, в поликлинике увеличили количество операторов в пиковые часы. Они принимают звонки с 7 часов 30 минут.

"В целом обращаемость на фильтр выросла минимум в пять раз. Плановая помощь приостановлена. Терапевты принимают пациентов, которые уже идут на поправку, чтобы, к примеру, закрыть листок нетрудоспособности", - уточнила Виктория Беленькая.

Евгения Шевцова

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# ОРВИ , поликлиника , фильтр

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