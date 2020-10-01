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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ОРВИ или коронавирус: что делать пациенту, если он сомневается

Общество, 11:30 22 октября 2020

Областная больница № 3

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Температура тела выше 38 градусов не обязательно указывает на коронавирусную инфекцию, напоминает тюменцам главврач тюменской городской поликлиники № 5 Виктория Беленькая.

"Это может быть обычное сезонное ОРВИ, мы находимся на сезонном пике заболеваемости. Главное – не паниковать, следить за состоянием и обратиться к врачу", - пояснила она.

Даже если пациент на начальном этапе заболевания сомневается в диагнозе, стартовая терапия будет одинаковой: противовирусные и жаропонижающее при температуре выше 38,5 градусов. Больному нужно обеспечить обильное питье, постельный режим, регулярно проветривать комнату и проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, преимущественно хлорсодержащими.

При этом нужно внимательно следить за общим состоянием, одышкой, частотой сердцебиения. При ухудшении вызвать врача. При наличии показаний специалист возьмет анализ на коронавирус и назначит дополнительные обследования.

Евгения Шевцова

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# коронавирус , ОРВИ

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