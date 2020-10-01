Названы симптомы, при которых нужно вызвать врача на дом

Фото: администрация Тюменского района Фото: администрация Тюменского района

Температура тела выше 38 градусов, одышка, учащенное сердцебиение, кашель – повод вызвать врача на дом, пояснила главврач тюменской городской поликлиники № 5 Виктория Беленькая.

"Дозвониться проще в послеобеденное время. Самые загруженные часы – с 7 часов 30 минут до 11 в понедельник", - отметила она.

До приезда неотложки можно начать прием жаропонижающих и противовирусных средств. Для этого рекомендован умифеновир и интерферон-альфа. Виктория Беленькая уточнила, что это международные непатентованные названия. В аптеках широкий выбор препаратов на их основе, можно выбрать подходящий.

"Это стартовая терапия. Врач уточнит и дополнит ее после осмотра", - сказала она.

Евгения Шевцова