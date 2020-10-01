  • 22 октября 202022.10.2020четверг
  • USD77,0322
    EUR91,3448
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Названы симптомы, при которых нужно вызвать врача на дом

Общество, 12:03 22 октября 2020

Фото: администрация Тюменского района

Температура тела выше 38 градусов, одышка, учащенное сердцебиение, кашель – повод вызвать врача на дом, пояснила главврач тюменской городской поликлиники № 5 Виктория Беленькая.

"Дозвониться проще в послеобеденное время. Самые загруженные часы – с 7 часов 30 минут до 11 в понедельник", - отметила она.

До приезда неотложки можно начать прием жаропонижающих и противовирусных средств. Для этого рекомендован умифеновир и интерферон-альфа. Виктория Беленькая уточнила, что это международные непатентованные названия. В аптеках широкий выбор препаратов на их основе, можно выбрать подходящий.

"Это стартовая терапия. Врач уточнит и дополнит ее после осмотра", - сказала она.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лечение , неотложная помощь , ОРВИ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 22.10.2020Тюменцам напомнили о сроке уплаты имущественных налогов
12:03 22.10.2020Названы симптомы, при которых нужно вызвать врача на дом
11:30 22.10.2020ОРВИ или коронавирус: что делать пациенту, если он сомневается
11:19 22.10.2020Все желающие присоединятся к Тюменскому музейному форуму онлайн