Названы симптомы, при которых нужно вызвать врача на дом
Температура тела выше 38 градусов, одышка, учащенное сердцебиение, кашель – повод вызвать врача на дом, пояснила главврач тюменской городской поликлиники № 5 Виктория Беленькая.
"Дозвониться проще в послеобеденное время. Самые загруженные часы – с 7 часов 30 минут до 11 в понедельник", - отметила она.
До приезда неотложки можно начать прием жаропонижающих и противовирусных средств. Для этого рекомендован умифеновир и интерферон-альфа. Виктория Беленькая уточнила, что это международные непатентованные названия. В аптеках широкий выбор препаратов на их основе, можно выбрать подходящий.
"Это стартовая терапия. Врач уточнит и дополнит ее после осмотра", - сказала она.
Евгения Шевцова