Рисунки детей и подростков о трудовом подвиге тюменцев оценят горожане

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 150 работ детей и подростков поступило на конкурс "Трудовой подвиг тюменцев". Горожане могут проголосовать за понравившиеся рисунки до 29 октября, сообщает администрация Тюмени.

Как отмечают организаторы, работы полны смыслов и эмоций, каждая – отдельная история, описанная ребенком. Юные горожане изображают работников и работниц заводов, медсестер и врачей, швей и оружейников, мельников и пахарей, животноводов и кузнецов – всех, кто трудился в Тюмени и ее окрестностях во имя Великой Победы. Посмотреть все работы и выбрать понравившиеся можно по ссылке.

Работы на конкурс принимали от участников трех возрастных групп: до шести лет, от семи до 13 лет и от 14 до 17 лет. Больше всего рисунков сделали детьми от семи до 13 лет.