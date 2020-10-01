Косметолог рассказала, как защитить кожу лица после ношения маски

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От постоянного ношения маски страдает кожа лица. Косметолог Ольга Буксбаум рассказала, как защитить и очистить ее в домашних условиях.

Она советует обязательно очищать кожу по приходу домой. Сначала тщательно вымыть руки мылом и только потом приступать к уходу.

"Постоянное ношение медицинской маски отрицательно сказывается на состоянии кожи: создается парниковый эффект, поры расширяются и быстро забиваются. Это может привести к воспалительным процессам на лице, и из-за трения маски нередко возникает раздражение", - говорит эксперт.

Очищать лицо нужно специальными средствами, это могут быть пенка, мусс или гель. Если вы используете мицеллярную воду, ее нужно смыть, ведь из-за содержащихся в ней ПАВов может начаться раздражение.

"Постарайтесь контролировать руки, не трогайте лицо, ведь вирус передается через слизистые (рот, нос, глаза). Чаще протирайте телефон антисептическими салфетками. На нем скапливается огромное количество бактерий, которые при разговоре по смартфону можно перенести на лицо", - предостерегает Ольга Буксбаум.

Косметолог также советует временно отказаться от мейкапа, особенно от плотных текстур. Ведь это может привести к воспалению и раздражению. Желательно делать успокаивающую маску для лица 2-3 раза в неделю. Она поможет снять стресс, увлажнит кожу, устранит покраснение и снимет воспаление, пишет " АиФ - Западная Сибирь".