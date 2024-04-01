  • 26 апреля 202426.04.2024пятница
  • USD92,1314
    EUR98,7079
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Агропредприятия забороновали 255 тысяч гектаров полей в Тюменской области

Экономика, 11:30 26 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 255 тыс. га полей провели ранневесеннее боронование агропредприятия Тюменской области. Это почти треть от запланированного объема. Также забороновали 7,7 тыс. га многолетних трав, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Минеральные удобрения внесены на 12,8 тыс. га. Также обеззаражено 28,6 тыс. т семян.

Уделяют аграрии внимание и противопожарной безопасности. С начала сезона они проложили 260 км минерализованных полос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , боронование , посевная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 26.04.2024Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Ишим
11:41 26.04.2024Запас семян для посевной в Упоровском районе превысил 16,1 тысячи тонн
11:30 26.04.2024Агропредприятия забороновали 255 тысяч гектаров полей в Тюменской области
09:51 26.04.2024В Тюменской области зарплаты офисных работников увеличились на 13 %