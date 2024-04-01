Агропредприятия забороновали 255 тысяч гектаров полей в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 255 тыс. га полей провели ранневесеннее боронование агропредприятия Тюменской области. Это почти треть от запланированного объема. Также забороновали 7,7 тыс. га многолетних трав, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Минеральные удобрения внесены на 12,8 тыс. га. Также обеззаражено 28,6 тыс. т семян.

Уделяют аграрии внимание и противопожарной безопасности. С начала сезона они проложили 260 км минерализованных полос.