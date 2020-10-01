Музей тюменской торговли ищет новые экспонаты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продолжается сбор экспонатов для будущего музея торговли, который откроется в ЦУМе. Как рассказал автор концепции, доктор социологических наук, декан факультета социально-культурных технологий Тюменского института культуры Евгений Акулич, Тюмень всегда славилась торговлей.

"Имена Текутьева, Подаруева, Трусова, Чукмалдина навсегда вписаны в историю нашей малой родины. Активно участвуя в экономической жизни, они также запомнились благотворительностью и меценатством. Однако, при всем богатстве и современном уровне развития торговли, у нас отсутствует музей, посвященный ее истории. Так и родилась идея создания музея. В его основе лежит уникальная коллекция экспонатов, собранных коллективом Тюменского ЦУМа, которая относится к советскому периоду. Наша цель- выйти за его рамки", - пояснил он.

Для формирования экспозиций планируется привлечь к сотрудничеству муниципальные и частные музеи, отдельных коллекционеров, пишет департамент культуры Тюменской области. По словам члена региональной Общественной палаты, заслуженного работника торговли РФ Натальи Осинцевой, сейчас основная задача - пополнение фонда.

"Изначальная идея музея советской торговли изменилась. Мы решили оттолкнуться от истории Базарной площади, которая была центром торговой жизни Тюмени. И таким образом подчеркнуть связь времен. Кроме того, в будущих экспозициях сделаем ставку на интерактив. Например, можно будет поработать на кассовом аппарате середины ХХ века, или примерить костюм продавца", - сказала она.