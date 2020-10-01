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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области зафиксировали четыре групповых очага COVID-19

Общество, 15:58 26 октября 2020

ИА "Тюменская линия"

Четыре групповых очага COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области на 26 октября. Данные случаи находятся на контроле регионального управления Роспотребнадзора, сообщает оперативный штаб.

Пять и более случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в санатории "Тараскуль", психиатрической больнице ЯНАО в Исетском районе, ПАО "Промсвязьбанке", "Уватнефтегазе".

Общее количество заболевших - 62 человека, контактных - 269 человек.

В детских образовательных учреждениях групповых случаев заражения COVID-19 - нет. По ОРВИ на карантин закрыты 11 групп в 11 детсадах. В школах региона - осенние каникулы.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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