В Тюменской области зафиксировали четыре групповых очага COVID-19

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Четыре групповых очага COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области на 26 октября. Данные случаи находятся на контроле регионального управления Роспотребнадзора, сообщает оперативный штаб.

Пять и более случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в санатории "Тараскуль", психиатрической больнице ЯНАО в Исетском районе, ПАО "Промсвязьбанке", "Уватнефтегазе".

Общее количество заболевших - 62 человека, контактных - 269 человек.

В детских образовательных учреждениях групповых случаев заражения COVID-19 - нет. По ОРВИ на карантин закрыты 11 групп в 11 детсадах. В школах региона - осенние каникулы.