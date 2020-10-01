В Тюмени откроется лаборатория театрального плаката
Лаборатория театрального плаката для дизайнеров и студентов пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени с 10 по 15 ноября, сообщают организаторы.
Интенсив проведут художник-плакатист Ксения Люстикова и художник по леттерингу Тамара Аркатова.
Лаборатория будет длиться шесть дней. За это время слушатели узнают, как устроены визуальные метафоры, как быть с текстом, если доступны только дефолтные шрифты, что делать, если времени не хватает, а хочется создать что-то особенное.
Чтобы принять участие в лаборатории, необходимо обладать базовыми знаниями в области графики или графического дизайна. Зарегистрироваться и прикрепить свое портфолио можно по ссылке.
Результаты отбора станут известны 7 ноября.