Авиапутешествия из Тюмени в ноябрьские праздники стали почти вдвое дешевле

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авиапутешествия из Тюмени в ноябрьские праздники стали дешевле на 41% по сравнению с началом ноября 2019 года. Средний чек на авиабилеты снизился с 7,2 до 4,3 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервиса Biletix.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что за год стоимость перелета в праздничные дни в ноябре уменьшилась с 6,7 до 3,8 тыс. рублей.

Значительнее всего подешевели перелеты из Нижнего Новгорода – на 46%, с 8,6 до 4,6 тыс. рублей.

На 41% снизилась средняя стоимость авиапутешествий из Тюмени и Екатеринбурга (в обоих случая — с 7,2 до 4,3 тыс. рублей). Поездки из Казани за год стали бюджетнее на 39%: стоимость проездного документа сократилась с 9,1 до 5,5 тыс. рублей.

Улететь из Краснодара можно за 3,5 тыс. рублей, а еще год назад за билет пришлось бы заплатить 5 тыс. рублей, то есть на 29% больше.

Как и в целом в текущем году, продажи авиабилетов на ноябрьские праздники почти полностью перераспределились на внутренние направления. Доля таких бронирований за год выросла с 76 до 98%.