Бронхоскопическое оборудование поступило в тобольскую больницу

| Фото: областной больницы № 3 | Фото: областной больницы № 3

Набор ригидных (жестких) бронхоскопов для взрослых и детей с полным ассортиментом необходимых инструментов получили врачи диагностического отделения областной больницы № 3 в Тобольске, сообщает пресс-служба медучреждения.

Прежде всего новое оборудование будет использоваться для расширения просвета бронхов и извлечения инородных предметов, перекрывающих дыхательные пути.

Ригидные бронхоскопы различаются по длине и наружному диаметру трубок, расположению объектива, диаметру рабочих каналов и их количеству. Основная часть жесткого бронхоскопа выполнена из специального гипоаллергенного металлического сплава. Высокая степень обработки поверхности тубуса бронхоскопа обеспечивает минимальное трение и наибольший комфорт для пациента. Конец бронхоскопа не травмирует ткани больного. Новое оборудование отличается оптимальным углом поля зрения и высокой четкостью изображения.

Во время проведения медицинской процедуры по извлечению инородных предметов из бронхов пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких под контролем врача-анестезиолога, также кислород поступает и через специальный канал бронхоскопа.

С обновлением бронхоскопического оборудования врачи теперь не имеют ограничений в процедурах, а пациентов не будут отправлять в районный центр для проведения такого рода вмешательств.