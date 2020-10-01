  • 30 октября 202030.10.2020пятница
  • USD78,8699
    EUR92,6011
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Бронхоскопическое оборудование поступило в тобольскую больницу

Общество, 14:36 30 октября 2020

областной больницы № 3 | Фото: областной больницы № 3

Набор ригидных (жестких) бронхоскопов для взрослых и детей с полным ассортиментом необходимых инструментов получили врачи диагностического отделения областной больницы № 3 в Тобольске, сообщает пресс-служба медучреждения.

Прежде всего новое оборудование будет использоваться для расширения просвета бронхов и извлечения инородных предметов, перекрывающих дыхательные пути.

Ригидные бронхоскопы различаются по длине и наружному диаметру трубок, расположению объектива, диаметру рабочих каналов и их количеству. Основная часть жесткого бронхоскопа выполнена из специального гипоаллергенного металлического сплава. Высокая степень обработки поверхности тубуса бронхоскопа обеспечивает минимальное трение и наибольший комфорт для пациента. Конец бронхоскопа не травмирует ткани больного. Новое оборудование отличается оптимальным углом поля зрения и высокой четкостью изображения.

Во время проведения медицинской процедуры по извлечению инородных предметов из бронхов пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких под контролем врача-анестезиолога, также кислород поступает и через специальный канал бронхоскопа.

С обновлением бронхоскопического оборудования врачи теперь не имеют ограничений в процедурах, а пациентов не будут отправлять в районный центр для проведения такого рода вмешательств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , новое оборудование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:54 30.10.2020Известна дата Тотального диктанта-2021
15:43 30.10.2020Юная тюменка стала призером Международного конкурса "Родные просторы"
15:31 30.10.2020Екатерина Лобанова из ТюмГУ вошла в Книгу почета преподавателей вузов России
15:20 30.10.2020В Тюменской области усилили контроль за вывозом мусора