Тюменская молодежь поборется за поддержку "Моей территории"

| Фото: из сообщества "Моя территория" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Моя территория" во ВКонтакте (архив)

Прием заявок на участие в третьей волне конкурса "Резиденты" от мультицентра "Моя территория" продлится до 8 ноября.

Принять участие в конкурсе могут молодежные сообщества и команды, авторы социально ориентированных инициатив. Сообщества-победители получат ресурсную и консультационную поддержку.

"Мы предоставляем технику и оборудование – ноутбуки, флипчарты, принтер, помещение с мебелью. Также мы помогаем сообществам с проработкой их проекта. Рассказываем, как составить заявку на грант или привлечь экспертов, также прорабатываем информационную составляющую проекта – разрабатываем стратегию продвижения, помогаем с освещением в СМИ и наших соцсетях. Проводим совместные генерации по проектам резидентов и так далее", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель информационного отдела мультицентра "Моя территория" Анастасия Гончарук.

Отметим, конкурс "Резиденты" стартовал в августе. Он проходит в четыре волны. Ранее организаторы отобрали пять сообществ. Четыре их проекта – на этапе реализации. Одно сообщество уже подало заявку на президентский грант.

Отбор проходит по критериям, которые описаны в положении. С ним можно ознакомится по ссылке.

Участники могут зарегистрироваться здесь.

Инна Пахомова