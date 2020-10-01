Сельская больница в Тюменской области получила новое оборудование

Фото: областной больницы №15 Фото: областной больницы №15

Новая щелевая лампа, позволяющая эффективно диагностировать заболевания глаз, установлена в кабинете офтальмолога поликлиники тюменской областной больницы №15 в с.Нижняя Тавда в рамках национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба больницы.

В 2020 году в рамках нацпроекта в кабинете офтальмолога в нижнетавдинской поликлинике были установлены тонометр для измерения внутриглазного давления и авторефрактометр.

В сентябре к коллективу областной больницы №15 присоединилась офтальмолог Юлия Филиппова. Она приехала сюда из Тюмени, где работала в областном офтальмологическом диспансере.

"В Нижней Тавде мне и моей семье нравится. Никаких пробок, чистый воздух, прекрасно оборудованный рабочий кабинет. Меня обеспечили жильем и даже помогли определить двойняшек в детский сад. Им очень понравилась новая воспитательница", - рассказала Юлия Филиппова.